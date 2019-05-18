Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
6 мая
|
1,7
|
13 мая
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
14 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
15 мая
|
1,7
|
9 мая
|
-
|
16 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0085 маната (0,45 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9063 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
6 мая
|
1,9026
|
13 мая
|
1,9090
|
7 мая
|
1,9063
|
14 мая
|
1,9107
|
8 мая
|
1,9049
|
15 мая
|
1,9056
|
9 мая
|
-
|
16 мая
|
1,9057
|
10 мая
|
1,9083
|
17 мая
|
1,9005
|
Средний курс за неделю
|
1,9055
|
Средний курс за неделю
|
1,9063
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0003 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
6 мая
|
0,0260
|
13 мая
|
0,0260
|
7 мая
|
0,0261
|
14 мая
|
0,0260
|
8 мая
|
0,0260
|
15 мая
|
0,0262
|
9 мая
|
-
|
16 мая
|
0,0263
|
10 мая
|
0,0261
|
17 мая
|
0,0263
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0051 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2813 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
6 мая
|
0,2840
|
13 мая
|
0,2849
|
7 мая
|
0,2792
|
14 мая
|
0,2791
|
8 мая
|
0,2752
|
15 мая
|
0,2806
|
9 мая
|
-
|
16 мая
|
0,2821
|
10 мая
|
0,2766
|
17 мая
|
0,2798
|
Средний курс за неделю
|
0,2787
|
Средний курс за неделю
|
0,2813
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @1nasirzade
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.