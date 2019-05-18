Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 6 мая 1,7 13 мая 1,7 7 мая 1,7 14 мая 1,7 8 мая 1,7 15 мая 1,7 9 мая - 16 мая 1,7 10 мая 1,7 17 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0085 маната (0,45 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9063 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 6 мая 1,9026 13 мая 1,9090 7 мая 1,9063 14 мая 1,9107 8 мая 1,9049 15 мая 1,9056 9 мая - 16 мая 1,9057 10 мая 1,9083 17 мая 1,9005 Средний курс за неделю 1,9055 Средний курс за неделю 1,9063

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0003 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 6 мая 0,0260 13 мая 0,0260 7 мая 0,0261 14 мая 0,0260 8 мая 0,0260 15 мая 0,0262 9 мая - 16 мая 0,0263 10 мая 0,0261 17 мая 0,0263 Средний курс за неделю 0,0260 Средний курс за неделю 0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0051 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2813 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 6 мая 0,2840 13 мая 0,2849 7 мая 0,2792 14 мая 0,2791 8 мая 0,2752 15 мая 0,2806 9 мая - 16 мая 0,2821 10 мая 0,2766 17 мая 0,2798 Средний курс за неделю 0,2787 Средний курс за неделю 0,2813

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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