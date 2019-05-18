Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

18 мая 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

6 мая

1,7

13 мая

1,7

7 мая

1,7

14 мая

1,7

8 мая

1,7

15 мая

1,7

9 мая

-

16 мая

1,7

10 мая

1,7

17 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0085 маната (0,45 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9063 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

6 мая

1,9026

13 мая

1,9090

7 мая

1,9063

14 мая

1,9107

8 мая

1,9049

15 мая

1,9056

9 мая

-

16 мая

1,9057

10 мая

1,9083

17 мая

1,9005

Средний курс за неделю

1,9055

Средний курс за неделю

1,9063

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подорожал на 0,0003 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

6 мая

0,0260

13 мая

0,0260

7 мая

0,0261

14 мая

0,0260

8 мая

0,0260

15 мая

0,0262

9 мая

-

16 мая

0,0263

10 мая

0,0261

17 мая

0,0263

Средний курс за неделю

0,0260

Средний курс за неделю

0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0051 маната (1,8 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2813 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

6 мая

0,2840

13 мая

0,2849

7 мая

0,2792

14 мая

0,2791

8 мая

0,2752

15 мая

0,2806

9 мая

-

16 мая

0,2821

10 мая

0,2766

17 мая

0,2798

Средний курс за неделю

0,2787

Средний курс за неделю

0,2813

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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