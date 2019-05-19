На сколько может вырасти рынок страхования Азербайджана в 2019 году?

БАКУ /Trend/ - В 2019 году рынок страхования Азербайджана может вырасти на 10-15 процентов, сказал в среду Trend председатель комитета страховых посредников Ассоциации страховщиков Азербайджана, эксперт в сфере страхования Хаял Мамедханлы.

По его словам, рынок страхования Азербайджана в ближайшие два-три года может достигнуть одного миллиарда манатов (в 2018 году этот показатель составил 728 миллионов манатов).

"В этой сфере есть определенные пробелы. Например, несмотря на то, что некоторые виды обязательного страхования определены законом, на практике полного применения этих видов страхования не видно. Это относится, к примеру, к обязательному страхованию недвижимости. Страхование квартир, домов, зданий граждан является обязательным. Но большинство из них не застраховано. Из-за пробелов в надзоре эта сфера слабо. Развитие обязательного страхования недвижимости может принести рынку дополнительно минимум 100 миллионов манатов в виде страховых премий", - сказал он.

Другой перспективной сферой эксперт считает агрострахование: "Сельское хозяйство является вторым после нефтяного сектора перспективным рынком в Азербайджане. Однако, доля сельскохозяйственного страхования на страховом рынке очень мала, потому что многие фермеры далеки от этого. Если обратить внимание на эту сферу, то агрострахование может помочь увеличить страховой рынок на 100-150 миллионов манатов. Также серьезному росту на рынке будет способствовать внедрение со следующего года обязательного медицинского страхования".

В целом же, по словам Мамедханлы, рынок страхования сейчас развивается благодаря добровольным видам.

"Многие думают, что основной рост на рынке страхования Азербайджана происходит за счет обязательных видов. Но на самом деле это не так. Рост происходит преимущественно благодаря добровольным видам страхования. Если мы посмотрим на итоги прошлого года, то увидим, что наибольший рост был зафиксирован в страховании жизни и КАСКО. Есть также рост и в страховании недвижимости, а вот в обязательном страховании прирост небольшой. Ввиду этого мы можем расценивать рост на рынке как достаточно "здоровый"",

По мнению эксперта, росту рынка способствуют несколько факторов: "После инцидентов с землетрясениями и пожарами государство стало уделять особое внимание вопросу страхования, началось просвещение людей, ужесточение механизмов надзора – и все это сыграло свою роль в росте интереса к страхованию. Кроме того, на рынке появились новые и интересные продукты по КАСКО, которые принесли рынку дополнительные три-четыре миллиона манатов сборов. В целом, думаю, что рынок страхования до конца года может вырасти на 10-15 процентов".

Мамедханлы отметил, что рынок страхования Азербайджана можно считать одним из самых развитых на пространстве СНГ.

"Азербайджанский страховой рынок находится на третьем месте по развитию после российского и казахстанского рынков. Но, если сравнивать с мировыми рынками, то мы, конечно же, отстаем. Например, в Европе размер страховой премии на одного человека составляет четыре тысячи долларов, в Азербайджане – 50 долларов. По миру мы отстаем, но в СНГ являемся одним из развитых рынков", - сказал он.

Развитие страхового рынка, добавил эксперт, напрямую зависит от доходов населения: "То есть, если будут расти доходы населения, то будут расти и страховые премии. Также, с расширением знаний людей о страховом рынке, они будут больше заинтересованы в том, чтобы застраховать себя или имущество".

Отметим, что по данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, в январе-марте 2019 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премий на 201,2 миллиона манатов, что на четыре процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Выплаты СК за тот же период составили 46,2 миллиона манатов, что почти на 30,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

64,6 процента (130 миллионов манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 35,4 процента (29,9 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 64,7 процента (71,2 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 35,3 процента (16,3 миллиона манатов) выплат.

(Автор: Айшам Рустамова)

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