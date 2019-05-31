Банковские металлы в Азербайджане подорожали

31 мая 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 31 мая подорожала на 25,0325 маната, составив 2197,539 маната, серебра - на 0,2355 маната, до 24,6979 маната, платины – на 2,805 маната, до 1350,31, палладия - на 49,708 маната, составив 2326,9685 маната.

Название

31.05.2019

30.05.2019

Золото

XAU

2197.5390

2172.5065

Серебро

XAG

24.6979

24.4624

Платина

XPT

1350.3100

1347.5050

Палладий

XPD

2326.9685

2277.2605

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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