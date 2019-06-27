МФК станет акционером узбекского банка

27 июня 2019 17:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Столтенберг: США заявили НАТО, что готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий
Европа 16:59
GM Uzbekistan сертифицировал седан R3 для России
Бизнес 16:46
В Узбекистане планируют построить туркомплекс за $500 млн
Туризм 16:35
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 16:35
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Другие страны 15:36
Узбекистан станет первым импортером казахстанского бензина
Энергетика 15:06
Лента новостей
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан столкнулся с масштабной миграционной проблемой в результате нагорно-карабахского конфликта
Политика 18:13
При поддержке Azercell был выбран победитель конкурса «Seedstars Baku 2019»
ИКТ 18:10
Парламент Азербайджана увеличил денежное обеспечение судей
Общество 17:49
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании нового механизма субсидирования аграрной сферы
Политика 17:46
В Баку отметили 295-летие Махтумкули Фраги (ФОТО)
Общество 17:43
В Китае врачи спасли девочку, сердце которой не билось шесть дней
Китай 17:40
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию
Общество 17:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства Исполнительной власти Баку
Политика 17:34
В "Парке высоких технологий " НАН Азербайджана произошли важные изменения
Экономика 17:29