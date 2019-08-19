Кыргызская система денежных переводов заработала в Узбекистане

19 августа 2019 12:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан учредит фонд для поддержки и развития животноводства
Бизнес 11:35
Банки Узбекистана вновь повысили курс доллара
Финансы 10:51
Узбекистан может начать поставки текстильной продукции в США
Бизнес 09:51
Мэрия Бишкека с 1 октября в пилотном режиме запустит электронное билетирование
Кыргызстан 09:49
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку труб
Тендеры 17 августа 15:06
"Узбекские авиалинии" открывают тендер на закупку электротоваров
Тендеры 17 августа 14:10
Лента новостей
В Турции завершились съёмки фильма об известном азербайджанском музыкотерапевте (ФОТО)
Культура 12:52
Австралийские астрономы зафиксировали поглощение нейтронной звезды черной дырой
Другие страны 12:51
В Каспии найден "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:42
Состоялось очередное заседание коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:39
На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали около 8 тыс. человек
Другие страны 12:39
В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании
Европа 12:37
МЧС обнародовало информацию о пожаре в Губе
Происшествия 12:24
Азербайджанская оппозиция превратилась в попрошаек в соцсетях - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:17
Туркменистан и Германия создадут СП по производству кормов
Бизнес 12:17