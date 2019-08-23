Доллар дешевеет к узбекскому суму третий день подряд

БАКУ/Trend/ - Курс национальной валюты Узбекистана продолжает укрепляться к доллару и евро на валютной бирже, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Сум укрепился до 9366 сумов (-5,00) за доллар. Европейская валюта упала до 10,469 сумов (-33,00).

Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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