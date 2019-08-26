Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 23 августа составил 553,55 тысячи манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 389,39 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям госкомпании SOCAR и PASHA Bank (169,9 тысячи долларов –288,9 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 164,1 тысячи манатов. За день были заключены 132,3 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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