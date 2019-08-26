Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже

26 августа 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 23 августа составил 553,55 тысячи манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 389,39 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и долларовым облигациям госкомпании SOCAR и PASHA Bank (169,9 тысячи долларов –288,9 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 164,1 тысячи манатов. За день были заключены 132,3 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 323 млн манатов
Финансы 24 августа 14:34
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана сократился
Финансы 23 августа 14:58
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции
Финансы 23 августа 09:50
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 22 августа 16:42
Azfen выполняет ремонт грузинской части нефтепровода Баку-Супса
Энергетика 22 августа 16:23
SOCAR проведет 2D сейсмику на мелководье Абшеронского полуострова
Энергетика 22 августа 15:03
Лента новостей
У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек
Другие страны 10:09
Рост объемов денежной базы в Казахстане превысил 10%
Финансы 10:04
Экспорт туруслуг Узбекистана составил почти $600 млн
Туризм 09:56
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа
Экономика 09:46
Индия подтвердила, что ведет переговоры с Россией о производстве ракетных двигателей
Другие страны 09:39
В Азербайджане начинается прием заявлений в подготовительные группы
Общество 09:34
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:26
Только 61% израильтян планируют голосовать
Израиль 09:17