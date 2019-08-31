Резервы Центробанка Азербайджана выросли

БАКУ /Trend/ - На конец июля 2019 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы достигли 5,962 миллиарда долларов, увеличившись за год на 7,5 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статданные Центробанка Азербайджана.

По сравнению с предыдущим месяцем валютные резервы выросли на 23,4 миллиона долларов, а по сравнению с началом года – на 337,1 миллиона долларов.

Отметим, что в течение 2018 года валютные резервы Центробанка выросли на 287,9 миллиона долларов, в течение 2017 года – на 1,36 миллиарда долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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