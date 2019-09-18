Золото в Азербайджане подорожало

18 сентября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 18 сентября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 7,4545 маната, до 2554,1735 маната, унция серебра – на 0,1523 маната, до 30,4854 маната, унция платины - на 5,5165 маната, до 1601,0260 маната, унция палладия подешевела на 24,956 маната, до 2709,5960 маната.

Название

18.09.2019

17.09.2019

Золото

XAU

2554,1735

2546,7190

Серебро

XAG

30,4854

30,3331

Платина

XPT

1601,0260

1595,5095

Палладий

XPD

2709,5960

2734,5520

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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