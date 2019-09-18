Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 18 сентября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 7,4545 маната, до 2554,1735 маната, унция серебра – на 0,1523 маната, до 30,4854 маната, унция платины - на 5,5165 маната, до 1601,0260 маната, унция палладия подешевела на 24,956 маната, до 2709,5960 маната.
|
Название
|
18.09.2019
|
17.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2554,1735
|
2546,7190
|
Серебро
|
XAG
|
30,4854
|
30,3331
|
Платина
|
XPT
|
1601,0260
|
1595,5095
|
Палладий
|
XPD
|
2709,5960
|
2734,5520
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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