Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 18 сентября повысились по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 7,4545 маната, до 2554,1735 маната, унция серебра – на 0,1523 маната, до 30,4854 маната, унция платины - на 5,5165 маната, до 1601,0260 маната, унция палладия подешевела на 24,956 маната, до 2709,5960 маната.

Название 18.09.2019 17.09.2019 Золото XAU 2554,1735 2546,7190 Серебро XAG 30,4854 30,3331 Платина XPT 1601,0260 1595,5095 Палладий XPD 2709,5960 2734,5520

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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