Азербайджанская СК Gunay Insurance реорганизует ревизионную комиссию

БАКУ/Trend/ - В понедельник 28 октября 2019 года состоится внеочередное собрание акционеров азербайджанской страховой компании (СК) Gunay Insurance, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками.

На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров СК вынесен вопрос о реорганизации ревизионной комиссии общества. Собрание начнется в 10:00 28 октября 2019 года.

Отметим, что по итогам января-июля текущего года Gunay Insurance осуществила страховые сборы на сумму 3,526 миллиона манатов, что составляет 0,8 процента от общего объема сборов на рынке Азербайджана. Страховые выплаты компании составили 1,037 миллиона манатов.

СК Gunay Insurance работает в Азербайджане с сентября 1992 года. Уставной капитал страховой компании составляет 7,7 миллиона манатов. Компания оказывает услуги по 19 видам добровольного страхования и четырем видам обязательного страхования.

Курс на 25 сентября 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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