Прогноз: Brent может подорожать до 62 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent возрастет в следующие два торговых дня и может достигать 62 долларов. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Причиной подорожания является возрастание рисков в нефтедобывающих регионах Ирака и снижение активности американских компаний в стране.

Ожидается, что на цены также сильно повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в среду в 18:30.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Напряжения в растущем торговом кризисе между Америкой и Евросоюзом (ЕС) переходят на новый уровень, что негативно сказывается на экономических ожиданиях в Еврозоне, а также увеличивает прогнозы продаж по курсу EUR/USD. Анализ дает основание предполагать, что курс упадет до 1,08 доллара.

Наряду с этим, на этой неделе важную роль сыграют и фундаментальные данные по внешней торговле Германии в четверг в 10:00 по бакинскому времени и инфляции в 16:30 по США.

Британский фунт стерлингов

Непринятие правительством Великобритании предложений по оптимизации соглашения с ЕС о Brexit, запланированного на 31 октября, увеличивает экономические риски. Это негативно влияет на цену фунта стерлингов по отношению к евро. Правительство уже поделилось документом, предупреждающем о возможном экономическом хаосе, который может возникнуть после Brexit без договоренностей. Таким образом, прогнозируется, что курс GBP/USD при условии, что он продолжит оставаться ниже отметки в 1,24 доллара, может снизиться до 1,22 доллара.

В центре внимания инвесторов также находятся основные показатели экономического развития и промышленного сектора Великобритании, которые будут обнародованы в четверг в 12:30.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает поддерживать сильную поддержку в 5,68 лиры, и пока он остается выше этого уровня, прогнозируется, что курс может дойти до 5,76 лиры.

Фундаментальный показатель, связанный с балансом иностранных операций в Турции, который будет обнародован в пятницу в 11:00, также окажет сильное влияние на курс.

Золото

Недавние позитивные новости о торговом кризисе между США и Китаем привели к тому, что на рынках цветных металлов цена на золото столкнулась с сопротивлением в 1 519 долларов (48,9 долларов за грамм). Пока цена за унцию остается ниже указанного уровня, она может снова подешеветь до минимума августа (1 420 долларов).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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