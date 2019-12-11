Азербайджанский AGBank награжден компанией MasterCard

БАКУ/Trend/ - ОАО AGBank возглавил список банков-эквайеров с самым высоким внешнеторговым оборотом в Азербайджане за 2019 год, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Банка.

AGBank был награжданен компанией MasterCard International, членом которой он является с 1999 года.

В предыдущие годы, как сказали в пресс-службе, банк был удостоен различных номинаций, а с момента своего основания - удостоен различных наград как в Азербайджане, так и международными финансовыми институтами.

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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