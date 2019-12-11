В Азербайджане будет создан туристический альянс

11 декабря 2019 19:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при сотрудничестве деловых советов между Россией и Азербайджаном будет создан туристический альянс. Об этом сказал на заседании Азербайджано-российского делового совета его председатель правления Самед Гурбанов, сообщает в среду Trend c мероприятия

Гурбанов отметил, что альянс возглавит главный исполнительный директор туристической компании PASHA Travel Анар Рахманов, а заседание туристической комиссии Азербайджано-российского делового совета состоится уже в начале года.

Касаясь сотрудничества между странами, председатель правления Совета отметил приоритетность экономических связей в отношениях и значимость деятельности Совета в их углублении.

Напомним, сегодня в Баку проходит седьмое с начала года заседание Азербайджано-российского делового совета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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