Brent может подорожать до 67 долларов за баррель

БАКУ/Trend/ - Цены за баррель нефти марки Brent в Европе на энергетических биржах продолжают расти, а прогнозы подорожания до 67 долларов сохраняют свою актуальность. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на цены также сильно повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в среду в 19:30.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Аппетит к риску на мировых биржах еще больше повысился после получения соглашения о начальной стадии торгового соглашения между США и Китаем, которое планируется подписать в первую неделю января. Таким образом, прогнозируется, что курс EUR/USD продолжит расти, пока он остается выше 1,11 доллара.

Наряду с этим, в центре внимания инвесторов будет раскрытие индексов деловой активности в промышленном и сервисном секторах еврозоны, в понедельник в 13:00 по бакинскому времени, а также данные по промышленному - во вторник в 17:30 и строительному секторам США - в четверг в 19:00, а также по экономическому развитию - в пятницу в 17:30.

Британский фунт стерлингов

После внеочередных парламентских выборов в Англии отношения между ЕС и Великобританией на фоне брексита еще более обострились. В результате наблюдается рост курса GBP/USD, который может продолжаться до отметки в 1,37 доллара.

Следует отметить, что для сторонников правительства, после получения большинства в парламенте, приоритетными темами станут проведение брексита 31 января и согласование торгового соглашения между двумя сторонами в течение предстоящего года, что также повлияет на динамику курса.

Турецкая лира

Курс USD/TRY продолжает укрепляться и прогнозируется, что курс может дойти до 5,87 лиры.

Фундаментальный показатель, связанный с балансом иностранных операций в Турции, который будет обнародован в пятницу в 11:00, также окажет сильное влияние на курс.

Курс USD/TRY понизился, и анализы указывают на то, что цена может развиваться до 5,87 лиры.

Снижение процентных ставок ЦБ Турции не только показывает снижение его положительного сальдо во внешних расчетах, но и приводит к удешевлению лиры.

Золото

Недавние позитивные новости о торговом кризисе между США и Китаем привели к тому, что на рынках цветных металлов цена на золото столкнулась с сопротивлением в 1 519 долларов (48,9 долларов за грамм). Пока цена за унцию остается ниже указанного уровня, она может снова подешеветь до минимума августа (1 420 долларов).

На рынках цветных металлов цена на золото продолжает колебаться в диапазоне максимумов и минимумов последних пяти недель. Анализ показывает, что цена может подорожать, если укрепится выше 1478 долларов за унцию (46,5 доллара за грамм) и может подняться до 1498 долларов (47,1 доллара за грамм).

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.