ЕБРР начал сотрудничество c азербайджанским банком

БАКУ/Trend/ - Между азербайджанским TuranBank и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) подписано соглашение об увеличении потенциала финансирования субъектов микро, малого и среднего бизнеса в рамках “Программы технического сотрудничества по увеличению потенциала посреднического финансирования», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

В соответствии с соглашением, со стороны Компании по бизнес и финансовым консультациям ЕБРР, азербайджанскому банку будет оказываться необходимая поддержка для финансирования упомянутых субъектов.

ЕБРР выделит кредит на повышение МСП в Азербайджане Данная поддержка, предоставляемая ЕБРР, имеет целью способствовать укреплению кредитного потенциала TuranBank, улучшению его организационной структуры, применению информационных систем управления и разработке маркетинговой стратегии для осуществления финансирования субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

В соответствии с двусторонним соглашением была создана рабочая группа для реализации программы технической помощи, и был утвержден соответствующий план работы. Для информации отметим, что начало осуществление программы подразумевается с января 2020-го года, она будет продолжаться в течении года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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