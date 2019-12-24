ЕБРР начал сотрудничество c азербайджанским банком

24 декабря 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Между азербайджанским TuranBank и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) подписано соглашение об увеличении потенциала финансирования субъектов микро, малого и среднего бизнеса в рамках “Программы технического сотрудничества по увеличению потенциала посреднического финансирования», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

В соответствии с соглашением, со стороны Компании по бизнес и финансовым консультациям ЕБРР, азербайджанскому банку будет оказываться необходимая поддержка для финансирования упомянутых субъектов.

Данная поддержка, предоставляемая ЕБРР, имеет целью способствовать укреплению кредитного потенциала TuranBank, улучшению его организационной структуры, применению информационных систем управления и разработке маркетинговой стратегии для осуществления финансирования субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

В соответствии с двусторонним соглашением была создана рабочая группа для реализации программы технической помощи, и был утвержден соответствующий план работы. Для информации отметим, что начало осуществление программы подразумевается с января 2020-го года, она будет продолжаться в течении года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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