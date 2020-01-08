Бюро по обязательному страхованию завершило год с убытком

8 января 2020 19:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Как застраховать квартиру?
Бизнес 21 декабря 2019 14:15
Бюро по обязательному страхованию подготовило анимационные видеоролики
ИКТ 25 сентября 2019 14:33
С начала года выплачено почти 230 тысяч манатов по обязательному автострахованию
Экономика 12 июля 2019 15:31
Рост убыточности ОСАГО негативно скажется на рынке страхования Азербайджана – глава Бюро
Политика 23 июня 2014 08:33
Число участников бюро по обязательному страхованию в Азербайджане достигло 15
Бизнес 18 апреля 2014 19:58
Объем выплат по ОСАГО в Азербайджане вырос на 4%
Бизнес 3 февраля 2014 20:29
Лента новостей
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
В мире 20:12
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана
Политика 20:10
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
В мире 20:06
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
Политика 19:54
Денежные средства Бюро по обязательному страхованию значительно сократились
Финансы 19:46
В Азербайджане разработана концепция создания геопарков
Общество 19:40
Выросли резервы Нацбанка Грузии
Финансы 19:14
Азербайджанское предприятие запустит новую линию молочных продуктов
Бизнес 19:01
Грузинский завод увеличил экспорт фундука
Бизнес 18:57