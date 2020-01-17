Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ/Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 17 января повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 0,2635 маната, составив 2644,8175 маната, унция серебра - на 0,1538 маната, составив 30,6430 маната, унция платины подешевела - на 13,5575 маната, составив 1718,6150 маната, унция палладия подорожала на 98,4895 маната, составив 3971,2170 маната.

Название 17.01.2019 16.01.2019 Золото XAU 2645,0810 2644,8175 Серебро XAG 30,6430 30,4892 Платина XPT 1718,6150 1732,1725 Палладий XPD 3971,2170 3872,7275

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на семнадцатое января составляет 1,7 AZN/USD.

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