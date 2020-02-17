В отделе Mastercard по Азербайджану произведено новое назначение

БАКУ/Trend/ - В отделе быстрорастущих рынков транснациональной финансовой корпорации Mastercard, действующей в области платежных систем, изменился состав правления.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Черен Тюркбен Кая, которая с 2013 года несет ответственность за управление маркетингом в Юго-Восточной Европе в Mastercard, была назначена вице-президентом по маркетингу и коммуникациям Mastercard Rapid Emerging Markets.

Серен Тюркбен Кая, которая в своей новой должности возьмет на себя ответственность за маркетинг и коммуникации Отдела, в который входят такие страны, как Турция, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Израиль, Узбекистан, закончила бакалавриат на факультете экономики Босфорского университета, начала карьеру в 2002 году в турецком филиале Reckitt Benckiser, а также бренд-менеджером в турецком Unilever в 2003 году.

В 2010 году, прежде чем примкнуть к Mastercard, нынешний вице-президент продолжила карьеру в британском офисе Unilever, где работала старшим менеджером по развитию брендов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili