Минфин Азербайджана перешел на онлайн режим работы
БАКУ /Trend/ - В рамках неотложных мер по пресечению распространения на территории Азербайджана коронавируса, подписан приказ об изменении режима работы сотрудников министерства финансов и усилении превентивных мер, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.
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