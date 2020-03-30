Финансирование грузинского фонда StopCov увеличивается

БАКУ/Trend/ - В Грузинском фонде StopCov, созданном 23 марта для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, уже собрано 15,5 миллиона лари (около 4,67 миллиона долларов США), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Компании, которые сделали пожертвования, включают MagtiCom - 3 миллиона лари (863,499 долларов США), RMG - 1 миллион лари (287 833 доллара США), Silknet - 1 миллион лари (287 833 доллара США), Anagi - 300 тысяч лари (86 349 долларов США), Грузинская промышленная группа - 300 000 лари (86 349 долларов США), Грузинская бизнес-ассоциация - 300 000 лари (86 349 долларов США), Dariali Energy - 200 000 лари (57 566 долларов США), Банк ВТБ - 200 000 лари (57 566 долларов США), Tegeta Motors - 200 000 лари (57 566 долларов США), Dirsi - 200 000 лари (57 566 долларов США), Джино Холдинг - 150 000 лари (43 174 долларов США), Строительная компания M2 - 100 000 лари (28 783 долларов США), Федерация футбола Грузии - 100 000 лари (28 783 долларов США), APM Terminals Poti - 100 000 лари (28 783 долларов США), Casa Calda - 100 000 лари (28 783 долларов США), Brothers Askaneli - 100 000 лари ( 28 783 долларов США), Болеро и Компания - 100 000 лари (28 783 долларов США), Черноморский терминал - 100 000 лари (28 783 долларов США), Чиатурманганум Джорджия - 100 000 лари (28 783 долларов США).

Помимо компаний, пожертвования сделали и частные лица, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 100 случаев заболевания коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)