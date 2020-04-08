БАКУ /Trend/ - В настоящее время система CLARA может применяться для 50 видов растений и домашнего скота.

Как сообщили Trend в Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA), адаптированный к местному рынку, инструмент обеспечивает гибкую, стандартизированную и быструю оценку кредитного риска для клиентов во всем сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

Ведущие небанковские кредитные организации, занимающиеся кредитованием сельского хозяйства, такие как ЗАО “Aqrarkredit”, ООО , “İnkişaf üçün Maliyyə”, ООО “Viator Mikrokredit Azərbaycan” и ООО «Qafqaz Kredit» уже начали пользоваться CLARA.

«CLARA - это программное обеспечение, работающее через интернет, и предназначенное для банков, небанковских кредитных организаций, которые предоставляют кредиты фермерам. CLARA упрощает, повышает качество и ускоряет оценку рисков по сельскохозяйственным кредитам, предоставляя пользователю ряд вариантов, таких как прогноз ликвидности в сельском хозяйстве, тестирование, формирование гибких предположений и набор инструментов для финансового анализа», - отметили в Ассоциации.

Согласно сообщению, в соответствии с соглашением, подписанным Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, кредитные организации AMFA увеличат кредитование сельского хозяйства.

По словам представителя, в частности, члены AMFA смогут использовать CLARA IFC - Инструмент оценки денежных потоков, автоматизирующий оценку рисков и процесс кредитования, чтобы предоставить фермерам более легкий доступ к финансированию.

"Помимо создания возможности использования этого инструмента, IFC организует семинары для НБКО, которые присоединяются к CLARA для лучшего использования инструмента. Дочерняя компания AMFA, ООО Finance and Social Innovation Consulting, обеспечивает техническую поддержку НБКО. Учитывая, что микрофинансовые организации в Азербайджане нуждаются в более глубоких знаниях в области кредитования сельского хозяйства, CLARA поможет улучшить доступ микро- и малых агробизнесов к финансированию", - сказали в ассоциации.

Автор: Фидан Бабаева.