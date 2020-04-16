В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, перечислено почти 47 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане в рамках утвержденного Кабинетом министров Плана Мероприятий по исполнению распоряжения Президента страны от 19 марта 2020 года "О ряде мер, направленных на снижение негативного влияния коронавирусной пандемии и последовавших за ней резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъекты предпринимательства", для оказания финансовой поддержки наемным работникам и индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, пострадавших от пандемии, из госбюджета в рамках пяти траншей выделено 46,915 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные, представленные министерством экономики на основании заявок, Агентство государственного казначейства Министерства финансов выделило 11 607 налогоплательщикам 28,21 миллиона манатов, 23 023 индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, пострадавших от пандемии, 18,705 миллиона манатов. В общей сложности на банковские счета 34 630 налогоплательщиков перечислили 46,9 миллиона манатов.

В Плане мероприятий за счет средств, выделенных распоряжением Президента Азербайджана наемным работникам и индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, пострадавших от пандемии, поручено выплатить в общей сложности 295 миллионов манатов, и органы казначейства продолжают финансирование на ежедневной основе по заказам министерства экономики.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)