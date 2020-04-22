Ликвидные инструменты ГНФАР позволят минимизировать ущерб от внешнего шока

БАКУ /Trend/ - Ликвидные и стабильно прибыльные инструменты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) позволяют свести к минимуму влияние глобальных потрясений на активы Фонда.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает в среду Trend.

По его словам, в настоящее время низкие цены на нефть снижают доходы суверенных фондов на фоне увеличения их расходов на борьбу с пандемией и обесценивают активы на рынке ценных бумаг на 20-25 процентов. Он отмечает, что согласно оценкам JPMorgan, под влиянием глобальной пандемии суверенные фонды в мире понесли потери капитала на сумму около одного триллиона долларов, и ожидается, что к концу этого года активы суверенных фондов в Персидском заливе сократятся на 296 миллиардов долларов:«Крупнейший в мире суверенный фонд – Пенсионный фонд Норвегии - потерял в первом квартале этого года 113 миллиардов долларов, то есть почти втрое больше объема активов ГНФАР».

Исполнительный директор ЦАЭРКА уточнил, что в результате глобальных потрясений в первом квартале этого года отрицательная разница в краткосрочной рыночной стоимости, вызванная переоценкой активов ГНФАР, составила 2,1 миллиарда манатов. Поскольку более 80 процентов инвестиционного портфеля ГНФАР составляют ликвидные и стабильно прибыльные инструменты, влияние глобальных потрясений на активы Фонда можно свести к минимуму. При этом 66 процентов инвестиционного портфеля Фонда находится в долларах США, а реальный эффективный курс этой валюты с начала года подорожал на 8,5 процента. Реальный эффективный курс евро, в котором хранятся 22,8 процента средств Фонда, с начала года также подорожал на три процента”.

Эксперт отметил, что срок размещения 37,8 процента облигаций и инструментов денежного рынка ГНФАР составляет до одного года, что позволяет в кратчайшие сроки удовлетворить потребности в ликвидности.

“В любом случае борьба с кризисом за счет внутренних возможностей страны, не прибегая к внешнему заимствованию и девальвации, окажет положительное влияние на процесс экономического восстановления в постпандемический период”, – подытожил Гасымлы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)