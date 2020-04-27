Больше половины обязательств AGBank приходится на депозиты

БАКУ /Trend/ - По итогам первого квартала текущего года AGBank увеличил совокупные обязательства на 13,5 процента, до 410 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, в структуре обязательств существенную долю (51,1 процента) занимают депозиты, которые увеличились на 0,6 процента и составили 209,4 миллиона манатов. При этом 70 процентов составили депозиты физических лиц, которые выросли в объеме всего на 30 тысяч манатов, до 146,5 миллиона манатов. На депозиты юридических лиц пришлось 30 процентов депозитного портфеля – 62,8 миллиона манатов, а рост относительно первого квартала 2019 года составил 1,9 процента.

Обязательства перед ЦБА, государственными фондами, кредитными организациями и другими финансовыми институтами за год выросли всего на 0,1 процента и составили 126,5 миллиона манатов.

Другие обязательства составили 67,4 миллиона манатов, увеличившись на 6,5 процента.

Как отмечено в отчете, акционерный капитал банка в годовом исчислении не изменился и составил 103,8 миллиона манатов. Непокрытый убыток составил 64,9 миллиона манатов, за год увеличившись на 1,5 процента. Капитальные резервы составили 3,3 миллиона манатов (рост на 1,2 процента)

Совокупный капитал составил 49 миллионов манатов, сократившись на 1,5 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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