PASHA Bank раскрыл основные направления своей стратегии

БАКУ/Trend/ - PASHA Bank раскрыл основные цели новой разрабатываемой стратегии развития банка на 2021-2023 годы.

Об этом Trend сообщил председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов на видеоконференции, посвященной результатам деятельности банка за 2019 финансовый год.

Так, в первую очередь, как корпоративный банк, он намеревается продолжать расширять деятельность в реальном секторе экономики, в частности, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу (МСБ), увеличив кредитование в данном сегменте в 3-4 раза.

При этом Кязымов отметил, что по итогам 2019 года кредитный портфель банка вырос на 33 процента.

Также основным направлением стратегии развития Банка станет цифровой банкинг, доля которого на рынке у PASHA Bank увеличится.

Помимо этого председатель правления PASHA Bank отметил, что дочерняя компания банка в Грузии начала предлагать розничные банковские услуги под новым брендом Red Bank.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)