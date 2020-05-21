США дополнительно выделят более $200 млн на гуманитарную помощь венесуэльцам

Финансы 21 мая 2020 07:41 (UTC+04:00)
США дополнительно выделят более $200 млн на гуманитарную помощь венесуэльцам

Власти Соединенных Штатов приняли решение дополнительно выделить более $200 млн на гуманитарную помощь венесуэльцам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

"Мы предоставляем более $200 млн в качестве дополнительный помощи <...>, в том числе более $138 млн на гуманитарную помощь нуждающимся венесуэльцам", - говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства. Речь идет как о помощи венесуэльцам, находящимся у себя на родине, так и тем, "кто бежал в [другие] страны региона".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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