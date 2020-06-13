Определены филиалы для получения компенсаций по вкладам в AGBank и NBC Bank
БАКУ/Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана обратился к вкладчикам AGBank и NBC Bank.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд, вкладчики смогут обратиться за выплатами компенсаций в следующие филиалы Международного банка Азербайджана (МБА), выбранного в качестве агента аннулированных AGBank и NBC Bank:
Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 12 мая 2020 года лицензии, выданные AGBank и NBC Bank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
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