В Азербайджане кредитные организации предоставляют льготы клиентам, пострадавшим от последствий пандемии

БАКУ /Trend/ - Кредитные организации, являющиеся членами Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA), начали предоставлять льготы своим клиентам, пострадавшим от последствий коронавирусной пандемии.

Об этом сообщили Trend во вторник в AMFA.

По данным AMFA, льготы предоставляются банками и небанковскими кредитными организациями (НБКО), являющимися членами Ассоциации. К ним относятся неначисление штрафных процентов за просроченные кредиты, реструктуризация кредитов, а также льготы по другим направлениям.

«ООО НБКО "Исполнительное кредитное агентство" ("ИКА"), ООО "TBC Kredit", НБКО "Kred Aqro", "Viator Mikrokredit", Pasha Bank, ОАО "Bank of Baku", ООО НБКО "İdeal Kredit", ОАО НБКО "Finoko" приостановили начисление штрафных процентов по просроченному кредиту клиентам, у которых возникли задержки в кредитных обязательствах в период пандемии Covid -19. В зависимости от обращения клиентов применяются льготные сроки, продлевается и реструктуризируется контракт», - сообщили в AMFA.

В информации отмечается, что НБКО "Kred Aqro" с учетом рекомендаций Центрального банка Азербайджана начала предоставлять своим клиентам ряд льгот в срок до 30 сентября. НБКО "Kred Aqro" предоставляет следующие льготы:

1) штраф за просрочку платежей по кредитам с первого марта не применяется (для кредитов без задержки более 30 дней);

2) реструктуризация путем списания штрафов с применением льгот по основному долгу в течение 1-3 месяцев;

3) реструктуризация с продлением срока с целью уменьшения ежемесячного платежа в зависимости от суммы кредита по основному долгу путем списания штрафов. При этом срок кредитов на сумму до 500 манатов может быть продлен до трех месяцев, на 500-3000 манатов - до шести месяцев, на кредиты на сумму свыше трех тысяч манатов - до 12 месяцев.

"PASHA Bank предложил ряд льготных предложений клиентам для поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19. Эти предложения включают беспроцентные кредиты и продление срока действия карт. Так, для клиентов с просрочкой по кредиту начисление штрафов приостановлено. Кроме того, с первого апреля 2020 года все карты, срок действия которых истекает в марте и апреле, автоматически продлеваются на три месяца. Кроме того, банк предоставил клиентам POS-терминальные тарифы и льготы по ряду комиссий", - говорится в сообщении.

Согласно данным, ОАО "Bank of Baku" не прекратило за эти месяцы кредитованиеклиентов микро-, малого и среднего бизнеса, более 400 предпринимателей получили кредиты на сумму около четырех миллионов манатов.

В ООО НБКО "İdeal Kredit" было решено реструктуризировать кредитные долги на общую сумму более 200 тысяч манатов. В то же время десятки заемщиков получили дополнительное время для осуществления ежемесячных платежей.

(Автор: Фидан Бабаева)

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