Минэкономики Азербайджана огласило сумму кредитов, выданных предпринимателям в 2019 году

Финансы 17 июня 2020 10:47 (UTC+04:00)
Минэкономики Азербайджана огласило сумму кредитов, выданных предпринимателям в 2019 году

БАКУ/Trend/ - Фондом развития предпринимательства Азербайджана в 2019 году 1573 предпринимателям были выданы кредиты на общую сумму 175 миллионов манатов.

Об этом сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Основные направления, в которых осуществлялось льготное кредитование это: проекты в области аграрного и промышленного производства, а также выпуск продуктов для внутреннего потребления и экспорта, поддержка развития предпринимательства, особенно малого и среднего.

Кредиты выдаются уполномоченными кредитными организациями и максимальная годовая ставка по ним составляет 5%. В зависимости от суммы кредиты делятся на три категории:
- малые кредиты: 5 000 – 50 000 манатов, выдаются сроком до 3 лет;
- средние кредиты: 50 001 – 1 000 000 манатов, выдаются сроком до 5 лет;
- крупные кредиты: 1 000 001 – 10 000 000 манатов, выдаются сроком до 10 лет.

Первая половина срока, на который выделен кредит, является льготной и подразумевает оплату предпринимателем только процентов по кредиту, а со второй половины начинается возврат основных кредитных средств.

За прошедший период 2020 года Фондом были выданы кредиты на общую сумму 50,4 миллиона манатов, которыми воспользовались 335 предпринимателей.

Постановлением Президента Aзербайджана были внесены изменения в правила выдачи льготных кредитов и устав Фонда развития предпринимательства. Основной целью этих преобразований в первую очередь является развитие предпринимательства, особенно поддержка малого и среднего бизнеса в стране. Принятые изменения связаны с увеличением сроков кредитования, использованием новых механизмов при выдаче льготных кредитов, а также субсидированием и выдачей государственных гарантий на получение новых финансовых ресурсов.

Как известно, при получении кредитов одним из требований банков является обеспечение залоговым имуществом, которое в некоторых случаях в несколько раз превышало сумму требуемого кредита. Зачастую предприниматели не могли предоставить требуемый залог, и в результате не могли воспользоваться льготным кредитованием.

Согласно новым правилам, при условии, что предприниматель желает использовать средства для приобретения нового производственного оборудования, для получения этого кредита залог не требуется. Предприниматель оплачивает 20% от стоимости оборудования, а для выплаты оставшейся части может воспользоваться льготными финансовыми ресурсами Фонда развития предпринимательства. В этом случае само оборудование, которое собирается приобрести предприниматель, является залоговым обеспечением данного кредита. Данный механизм кредитования даст возможность предпринимателям в краткие сроки, не предоставляя дополнительного залога, воспользоваться льготными кредитами. Кроме этого новый механизм финансирования будет интересен также и банковским организациям, так как доходы банков по этим кредитам будут выше и составят семь процентов годовых.

Еще одно изменение связано с увеличением сроков некоторых видов кредитов. Как известно, некоторые направления предпринимательства требуют более продолжительного льготного периода финансирования, в частности, сельское хозяйство (чаеводство, создание новых виноградных и фруктовых садов и т.д). Инвестиции в эти отрасли и их возврат требуют более длительного времени.

Часто предприниматели, деятельность которых связана с этими видами сельского хозяйства, из-за короткого периода времени, на которые выдавались малые кредиты до 50 тысяч манатов и средние до 1 миллиона манатов, не могли полностью воспользоваться предоставленными льготами. В результате они были вынуждены возвращать взятые для этих целей кредиты за счет собственных средств, так как за 3 и 5 лет, на которые выделялись эти ресурсы, не успевали вернуть инвестору вложенные инвестиции.

По новым правилам, эти виды деятельности будут финансироваться на более длительное время - на пять и семь лет.

Это даст дополнительный стимул предпринимателям развивать такие отрасли экономики, обеспечивать внутреннее потребности и увеличить экспортные возможности страны. В то же время уполномоченные организации тоже в свою очередь будут заинтересованы в финансировании таких кредитов, так как более длительный период финансирования значительно уменьшит их риски.

Также изменения в уставе, связанные с наделением полномочиями Фонда выдачи государственных гарантий и субсидий, дают дополнительные возможности для поддержки предпринимателей при выделении кредитов. Кабинетом министров Азербайджана была принята государственная программа поддержки пострадавших отраслей экономики, связанных с COVID-19, и выделены для этих целей финансовые ресурсы в общем объеме 500 миллионов манатов.

По этой программе предприниматели, деятельность которых пострадала от пандемии, могут получить коммерческие кредиты до 3 миллионов манатов с обеспеченной государственной гарантией до 60% от этой суммы. В то же время процентная ставка по таким кредитам, которые не превышают 15% в годовом исчислении, наполовину (7,5%) будут субсидироваться Фондом за счет государственных средств.

Министерством экономики создается электронная платформа, с помощью которой предприниматели в краткие сроки и без дополнительных затрат смогут воспользоваться услугами для получения кредитов с государственной гарантией и возможностью субсидирования по кредитам. В настоящее время проводится тестирование платформы. Аналогичная платформа используется в США и в некоторых развитых европейских странах.

Точнее предприниматели будут подавать заявки посредством онлайн-платформы, которая повысит удобство и создаст равные условия для них, а также расширит доступ к льготным финансовым ресурсам и повысит уровень прозрачности.

После предоставления заявки от предпринимателя через онлайн-платформу, разрешение об открытии кредитной линии будет одновременно рассматриваться как Фондом, так и уполномоченной кредитной организацией. Это сократит также срок рассмотрения заявок до 10 дней, а также даст возможность предпринимателю отслеживать весь процесс через личный кабинет в течение всего периода рассмотрения заявки, включая результаты рассмотрения.

Это обеспечит как эффективность, так и прозрачность всего процесса, а также решит проблему долгой обработки заявок, что позволит предпринимателям быстрее получать банковские кредиты и государственные гарантии. Оба механизма - субсидирование процентов и выдача кредитов под государственные гарантии - предназначены для предпринимателей, пострадавших от пандемии COVİD-19. В связи с этим сфера деятельности предпринимателя-заявителя должна соответствовать виду экономической деятельности, пострадавшей от пандемии COVİD-19.

Прозрачный, удобный и быстрый доступ к льготным кредитам даст возможность для дальнейшего повышения экономической активности в стране, быстрого восстановления пострадавших отраслей экономики и дальнейшего развития предпринимательства.

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