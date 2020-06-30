Микаил Джаббаров: Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность в Азербайджане снизилась, экономический баланс нарушен, а введенные ограничения привели к разрывам в производственно-перерабатывающей цепочке.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на состоявшемся сегодня брифинге сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр также рассказал о влиянии ограничений и возникших новых вызовов на национальную экономику из-за коронавирусной пандемии, а также о стагнации на мировых энергетических и фондовых рынках.

Тем не менее, Джаббаров отметил, что несмотря на наблюдаемый застой в экономике, рецессии национальной экономики не произошло.

Он подчеркнул, что в настоящее время согласно инициативам и поручениям главы государства правительство осуществляет меры по минимизации потерь национальной экономики.

"Посредством реализуемых программ государство пытается помочь бизнесу выйти из создавшиеся ситуации с наименьшими потерями", - сказал министр.

(Текст: Эльдар Джанашвили)