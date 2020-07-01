В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания
БАКУ /Trend/ - Восьмого мая Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала аудиторскую компанию Azaudit Consulting.
Об этом сообщил Trend директор компании Azaudit Consulting Рашад Рашидов.
По его словам, компания оказывает услуги в сфере бухгалтерского учета, консалтинга и аудита как местным, так и международным организациям.
«При заключении контрактов с клиентами, компания предоставляет скидки на услуги, а также осуществляет индивидуальный подход к каждому клиенту», - сказал Рашидов.
Адрес новой аудиторской компании - город Баку, Хатаинский район, улица Сараево, дом 1, квартира 78.Законный представитель - Рашад Рашид оглы Рашидов.
(Автор: Фидан Бабаева.)
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