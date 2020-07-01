В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания

БАКУ /Trend/ - Восьмого мая Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала аудиторскую компанию Azaudit Consulting.

Об этом сообщил Trend директор компании Azaudit Consulting Рашад Рашидов.

По его словам, компания оказывает услуги в сфере бухгалтерского учета, консалтинга и аудита как местным, так и международным организациям.

«При заключении контрактов с клиентами, компания предоставляет скидки на услуги, а также осуществляет индивидуальный подход к каждому клиенту», - сказал Рашидов.

Адрес новой аудиторской компании - город Баку, Хатаинский район, улица Сараево, дом 1, квартира 78.Законный представитель - Рашад Рашид оглы Рашидов.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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