Манат вырос по отношению к евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9428 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
21.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9428
|
-0,0024
|
0,0363
|
0,0286
|
1 российский рубль
|
0,0238
|
0,0002
|
-0,0006
|
0,3578
|
1 турецкая лира
|
0,2479
|
0
|
0
|
-0,0164
|
1 австралийский доллар
|
1,1934
|
0,0052
|
0,0276
|
-0,1257
|
1 аргентинский песо
|
0,0237
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,1381
|
1 белорусский рубль
|
0,7099
|
0
|
-0,0041
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,3188
|
0,0032
|
0,0027
|
-0,0203
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0030
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1023
|
0,0007
|
0,0049
|
-0,0019
|
100 южнокорейских вон
|
0,1418
|
0,0747
|
0,0016
|
-0,0324
|
1 чешская крона
|
0,073
|
0
|
0,0016
|
-0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,216
|
-0,0005
|
0,0077
|
0,0046
|
1 китайский юань
|
0,2431
|
0
|
0,0032
|
-0,0383
|
1 датская крона
|
0,261
|
-0,0002
|
0,0053
|
0,0016
|
1 грузинский лари
|
0,5544
|
-0,0001
|
-0,0036
|
-0,0020
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0
|
0,0199
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0004
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1514
|
0,0208
|
0,0383
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0
|
-0,0005
|
0,0070
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,0808
|
1 шведская крона
|
0,1894
|
0,0011
|
0,0089
|
0,0155
|
1 швейцарский франк
|
1,8096
|
-0,0015
|
0,0212
|
-0,0464
|
1 израильский шекель
|
0,4966
|
0,0016
|
0,0035
|
-0,0571
|
1 канадский доллар
|
1,258
|
0,0063
|
0,0081
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
5,5325
|
0,0013
|
0,0096
|
-0,0024
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
-0,0007
|
-0,0151
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0
|
0,0005
|
-0,0140
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3986
|
-0,0003
|
0,0010
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0,0756
|
0,0002
|
0,0008
|
0,0042
|
1 молдавская лея
|
0,1003
|
0,0004
|
0,0019
|
-0,0147
|
1 египетский фунт
|
0,1065
|
0
|
0,0014
|
-0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1843
|
0,0012
|
0,0058
|
-0,0137
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,4362
|
0,0019
|
0,0079
|
-0,0137
|
1 сингапурский доллар
|
1,2221
|
-0,0003
|
0,0023
|
-1,1263
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,0001
|
0,0002
|
0,1514
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3637
|
0,0026
|
0,0209
|
2,0618
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0616
|
-0,0004
|
-0,0020
|
-0,0040
|
100 японских иен
|
1,584
|
-0,0007
|
-0,0069
|
0,0041
|
1 новозеландский доллар
|
1,1156
|
0,0016
|
0,0240
|
-0,0366
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva