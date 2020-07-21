Манат вырос по отношению к евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9428 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 21.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9428 -0,0024 0,0363 0,0286 1 российский рубль 0,0238 0,0002 -0,0006 0,3578 1 турецкая лира 0,2479 0 0 -0,0164 1 австралийский доллар 1,1934 0,0052 0,0276 -0,1257 1 аргентинский песо 0,0237 -0,0001 -0,0007 -0,1381 1 белорусский рубль 0,7099 0 -0,0041 0 1 бразильский реал 0,3188 0,0032 0,0027 -0,0203 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0030 1 южноафриканский ранд 0,1023 0,0007 0,0049 -0,0019 100 южнокорейских вон 0,1418 0,0747 0,0016 -0,0324 1 чешская крона 0,073 0 0,0016 -0,0042 100 чилийских песо 0,216 -0,0005 0,0077 0,0046 1 китайский юань 0,2431 0 0,0032 -0,0383 1 датская крона 0,261 -0,0002 0,0053 0,0016 1 грузинский лари 0,5544 -0,0001 -0,0036 -0,0020 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0 0,0199 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0004 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,1514 0,0208 0,0383 0 100 индонезийских рупий 0,0115 0 -0,0005 0,0070 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,0808 1 шведская крона 0,1894 0,0011 0,0089 0,0155 1 швейцарский франк 1,8096 -0,0015 0,0212 -0,0464 1 израильский шекель 0,4966 0,0016 0,0035 -0,0571 1 канадский доллар 1,258 0,0063 0,0081 -0,0003 1 кувейтский динар 5,5325 0,0013 0,0096 -0,0024 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0219 0 -0,0007 -0,0151 100 ливанских фунтов 0,1124 0 0,0005 -0,0140 1 малайзийский ринггит 0,3986 -0,0003 0,0010 0,0035 1 мексиканский песо 0,0756 0,0002 0,0008 0,0042 1 молдавская лея 0,1003 0,0004 0,0019 -0,0147 1 египетский фунт 0,1065 0 0,0014 -0,0031 1 норвежская крона 0,1843 0,0012 0,0058 -0,0137 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0031 1 польский злотый 0,4362 0,0019 0,0079 -0,0137 1 сингапурский доллар 1,2221 -0,0003 0,0023 -1,1263 1 саудовский риал 0,4533 0,0001 0,0002 0,1514 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3637 0,0026 0,0209 2,0618 1 тайваньский доллар 0,0577 0,0001 0,0002 0,0029 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0616 -0,0004 -0,0020 -0,0040 100 японских иен 1,584 -0,0007 -0,0069 0,0041 1 новозеландский доллар 1,1156 0,0016 0,0240 -0,0366

(Автор: Фидан Бабаева.)

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