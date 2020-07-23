Манат вырос по отношению к турецкой лире

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9687 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 23.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9687 0,0072 0,0541 0,0660 1 российский рубль 0,0239 -0,0001 -0,0007 0,0217 1 турецкая лира 0,2482 -0,0006 0 -0,0163 1 австралийский доллар 1,2154 0,0020 0,0408 -0,1268 1 аргентинский песо 0,0237 0 -0,0006 -0,1223 1 белорусский рубль 0,7135 0 -0,0025 0 1 бразильский реал 0,3322 0,0036 0,0088 -0,0188 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,0024 1 южноафриканский ранд 0,1033 -0,0004 0,0053 0,0002 100 южнокорейских вон 0,1419 0,0788 0,0015 -0,0256 1 чешская крона 0,0747 0,0002 0,0029 -0,0043 100 чилийских песо 0,2212 0,0015 0,0130 0,0096 1 китайский юань 0,2427 -0,0011 0,0025 -0,0353 1 датская крона 0,2645 0,0009 0,0077 0,0016 1 грузинский лари 0,556 0,0033 -0,0009 -0,0018 1 гонконгский доллар 0,2193 0 -0,0001 0,0483 1 индийская рупия 0,0228 0 0,0004 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,1662 0,0041 0,0467 0 100 индонезийских рупий 0,0116 0 -0,0004 0,0115 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,1034 1 шведская крона 0,1917 0,0001 0,0102 0,0153 1 швейцарский франк 1,831 0,0075 0,0369 -0,0258 1 израильский шекель 0,4971 -0,0003 0,0025 -0,0425 1 канадский доллар 1,2683 0,0041 0,0132 -0,0003 1 кувейтский динар 5,5443 0,0083 0,0230 -0,0025 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0001 0,0002 1 киргизский сом 0,0219 0 -0,0007 -0,0129 100 ливанских фунтов 0,1124 -0,0009 -0,0006 -0,0130 1 малайзийский ринггит 0,3999 0,0002 0,0026 0,0038 1 мексиканский песо 0,0761 -0,0002 0,0005 0,0039 1 молдавская лея 0,1007 0,0006 0,0025 -0,0110 1 египетский фунт 0,1061 -0,0002 0,0010 -0,0031 1 норвежская крона 0,1857 -0,0011 0,0087 -0,0022 100 узбекских сомов 0,0167 0 0 -0,0031 1 польский злотый 0,4456 0,0028 0,0146 -0,0022 1 сингапурский доллар 1,2288 0,0003 0,0096 0,7755 1 саудовский риал 0,4533 0 0,0002 -1,8958 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3728 0,0089 0,0321 0,0237 1 тайваньский доллар 0,0578 0 0,0003 0,0031 1 таджикский сомони 0,1649 0 0 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0611 -0,0002 -0,0026 -0,0051 100 японских иен 1,5863 -0,0045 -0,0004 0,0143 1 новозеландский доллар 1,1351 0,0054 0,0353 -0,0093

(Автор: Фидан Бабаева.)

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