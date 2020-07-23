Манат вырос по отношению к турецкой лире
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9687 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
23.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9687
|
0,0072
|
0,0541
|
0,0660
|
1 российский рубль
|
0,0239
|
-0,0001
|
-0,0007
|
0,0217
|
1 турецкая лира
|
0,2482
|
-0,0006
|
0
|
-0,0163
|
1 австралийский доллар
|
1,2154
|
0,0020
|
0,0408
|
-0,1268
|
1 аргентинский песо
|
0,0237
|
0
|
-0,0006
|
-0,1223
|
1 белорусский рубль
|
0,7135
|
0
|
-0,0025
|
0
|
1 бразильский реал
|
0,3322
|
0,0036
|
0,0088
|
-0,0188
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,0024
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1033
|
-0,0004
|
0,0053
|
0,0002
|
100 южнокорейских вон
|
0,1419
|
0,0788
|
0,0015
|
-0,0256
|
1 чешская крона
|
0,0747
|
0,0002
|
0,0029
|
-0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,2212
|
0,0015
|
0,0130
|
0,0096
|
1 китайский юань
|
0,2427
|
-0,0011
|
0,0025
|
-0,0353
|
1 датская крона
|
0,2645
|
0,0009
|
0,0077
|
0,0016
|
1 грузинский лари
|
0,556
|
0,0033
|
-0,0009
|
-0,0018
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
-0,0001
|
0,0483
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0
|
0,0004
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1662
|
0,0041
|
0,0467
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0
|
-0,0004
|
0,0115
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,1034
|
1 шведская крона
|
0,1917
|
0,0001
|
0,0102
|
0,0153
|
1 швейцарский франк
|
1,831
|
0,0075
|
0,0369
|
-0,0258
|
1 израильский шекель
|
0,4971
|
-0,0003
|
0,0025
|
-0,0425
|
1 канадский доллар
|
1,2683
|
0,0041
|
0,0132
|
-0,0003
|
1 кувейтский динар
|
5,5443
|
0,0083
|
0,0230
|
-0,0025
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0
|
-0,0007
|
-0,0129
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
-0,0009
|
-0,0006
|
-0,0130
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3999
|
0,0002
|
0,0026
|
0,0038
|
1 мексиканский песо
|
0,0761
|
-0,0002
|
0,0005
|
0,0039
|
1 молдавская лея
|
0,1007
|
0,0006
|
0,0025
|
-0,0110
|
1 египетский фунт
|
0,1061
|
-0,0002
|
0,0010
|
-0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1857
|
-0,0011
|
0,0087
|
-0,0022
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
0
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0,4456
|
0,0028
|
0,0146
|
-0,0022
|
1 сингапурский доллар
|
1,2288
|
0,0003
|
0,0096
|
0,7755
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0
|
0,0002
|
-1,8958
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3728
|
0,0089
|
0,0321
|
0,0237
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0
|
0,0003
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
0
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0611
|
-0,0002
|
-0,0026
|
-0,0051
|
100 японских иен
|
1,5863
|
-0,0045
|
-0,0004
|
0,0143
|
1 новозеландский доллар
|
1,1351
|
0,0054
|
0,0353
|
-0,0093
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva