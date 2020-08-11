PASHA Bank первым на местном рынке выдал быстрый онлайн-кредит в рамках госпрограммы по поддержке предпринимательства

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – стал первым финансовым институтом страны, выдавшим в рамках реализации Государственной программы поддержки пострадавшего от последствий пандемии бизнеса быстрый кредит в онлайн-режиме. Весь процесс оформления кредита, начиная от первичного обращения и подачи документов, заканчивая выдачей финансовых средств, полностью осуществляется в удаленном режиме, без необходимости посещения клиентом филиалов Банка. Решение по кредиту принимаются в течение двух рабочих дней.

Напомним, что PASHA Bank совместно с Фондом Развития Предпринимательства начал реализацию Государственной программы поддержки бизнеса начиная с июля. На период реализации программы бизнес-кредиты будут предлагаться предпринимателям по сниженной ​процентной ставке. Так, процентные ставки по бизнес-кредитам на срок до 36 месяцев были снижены с 16,5% до 7,5%.

Предприниматели могут обращаться за получением двух типов кредита с субсидированной процентной ставкой и государственной гарантией: быстрого и традиционного типа. Благодаря обновленному и автоматизированному процессу оценки кредитоспособности заемщика, PASHA Bank стал первым банком на рынке, приступившим к выдаче быстрых кредитов на этой платформе до 200 тысяч AZN в онлайн режиме. Кроме того, решение по кредиту принимается без открытия счета и ведения ненужной документации. Для получения кредита залога не требуется.

Это прекрасная возможность преодолеть вызванные пандемией трудности в бизнесе и продолжить его благополучное развитие!

Получить подробную информацию и подать заявку на получение бизнес-кредита можно перейдя по ссылке: