В Азербайджане не выявлено искусственного завышения цен на продовольствие

БАКУ /Trend/ - Недавний мониторинг и исследования не выявили необоснованного повышения цен на продукты питания и медикаменты в Азербайджане, cказали Trend в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

В то же время отмечено, что Госслужба в период пандемии принимает необходимые меры по просвещению потребителей, а также обеспечению рассмотрения их обращений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отметим, что закон Азербайджана «Об антимонопольной деятельности» ограничивает монополистическую деятельность, в том числе доминирование экономических субъектов на рынке путем манипулирования ценами (повышения, понижения или удержания их на одном уровне) с целью получения дополнительных рыночных преимуществ, затрагивающих интересы других хозяйствующих субъектов и потребителей. В целях предотвращения такой деятельности Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики регулярно проводит соответствующий мониторинг и исследования, и в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законом.

(Автор: Эльдар Джанашвили)