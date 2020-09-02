Манат подорожал по отношению к Евро

Финансы 2 сентября 2020 09:46 (UTC+04:00)
Манат подорожал по отношению к Евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 2 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,024 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

2 сентября 2020 г.:

1 сентября 2020 г.:

2 августа 2020 г.:

2 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,024

2,0382

2,0003

1,868

-0,0142

0,0237

0,1560

1 российский рубль

0,0231

0,023

0,0234

0,0254

0,0001

-0,0003

-0,0023

1 турецкая лира

0,2309

0,2318

0,2438

0,2912

-0,0009

-0,0129

-0,0603

1 австралийский доллар

1,2504

1,2581

1,2186

1,1435

-0,0077

0,0318

0,1069

1 аргентинский песо

0,0229

0,0229

0,0235

0,0286

0

-0,0006

-0,0057

1 белорусский рубль

0,6446

0,6404

0,7029

0,8151

0,0042

-0,0583

-0,1705

1 бразильский реал

0,3151

0,3094

0,3288

0,4101

0,0057

-0,0137

-0,0950

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1022

0,1011

0,1024

0,1118

0,0011

-0,0002

-0,0096

100 южнокорейских вон

0,1432

0,1436

0,1424

0,1403

-0,0004

0,0008

0,0029

1 чешская крона

0,0771

0,0777

0,0764

0,072

-0,0006

0,0007

0,0051

100 чилийских песо

0,2204

0,2189

0,2248

0,2356

0,0015

-0,0044

-0,0152

1 китайский юань

0,2489

0,2492

0,2429

0,2374

-0,0003

0,0060

0,0115

1 датская крона

0,2719

0,2738

0,2688

0,2505

-0,0019

0,0031

0,0214

1 грузинский лари

0,553

0,553

0,5509

0,5763

0

0,0021

-0,0233

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2168

0

0

0,0026

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0227

0,0238

0

0,0006

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,2744

2,2794

2,2056

2,067

-0,0050

0,0688

0,2074

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0116

0,0116

0,012

-0,0001

-0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1957

0,1975

0,1945

0,1731

-0,0018

0,0012

0,0226

1 швейцарский франк

1,8666

1,8867

1,8619

1,7164

-0,0201

0,0047

0,1502

1 израильский шекель

0,5058

0,5069

0,4996

0,481

-0,0011

0,0062

0,0248

1 канадский доллар

1,301

1,3068

1,2735

1,2765

-0,0058

0,0275

0,0245

1 кувейтский динар

5,5665

5,5716

5,5578

5,5911

-0,0051

0,0087

-0,0246

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,0041

0,0044

0,0001

0

-0,0003

1 киргизский сом

0,0218

0,0216

0,022

0,0242

0,0002

-0,0002

-0,0024

100 ливанских фунтов

0,1121

0,1125

0,1127

0,1119

-0,0004

-0,0006

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4098

0,41

0,4006

0,4042

-0,0002

0,0092

0,0056

1 мексиканский песо

0,0781

0,078

0,0772

0,0846

0,0001

0,0009

-0,0065

1 молдавская лея

0,1026

0,1021

0,1014

0,0957

0,0005

0,0012

0,0069

1 египетский фунт

0,1071

0,1071

0,1064

0,1027

0

0,0007

0,0044

1 норвежская крона

0,1938

0,1961

0,1878

0,1864

-0,0023

0,0060

0,0074

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4614

0,464

0,4538

0,4272

-0,0026

0,0076

0,0342

1 сингапурский доллар

1,2491

1,2526

1,2351

1,2238

-0,0035

0,0140

0,0253

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,42

2,4121

2,3915

2,3262

0,0079

0,0285

0,0938

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0579

0,058

0,0542

0

-0,0001

0,0037

1 таджикский сомони

0,1647

0,1647

0,1649

0,1756

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0616

0,0617

0,0616

0,0676

-0,0001

0

-0,0060

100 японских иен

1,6032

1,6075

1,6173

1,601

-0,0043

-0,0141

0,0022

1 новозеландский доллар

1,1527

1,1489

1,1294

1,0721

0,0038

0,0233

0,0806

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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