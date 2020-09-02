Манат подорожал по отношению к Евро
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 2 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,024 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
2 сентября 2020 г.:
|
1 сентября 2020 г.:
|
2 августа 2020 г.:
|
2 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,024
|
2,0382
|
2,0003
|
1,868
|
-0,0142
|
0,0237
|
0,1560
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,0234
|
0,0254
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0023
|
1 турецкая лира
|
0,2309
|
0,2318
|
0,2438
|
0,2912
|
-0,0009
|
-0,0129
|
-0,0603
|
1 австралийский доллар
|
1,2504
|
1,2581
|
1,2186
|
1,1435
|
-0,0077
|
0,0318
|
0,1069
|
1 аргентинский песо
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0235
|
0,0286
|
0
|
-0,0006
|
-0,0057
|
1 белорусский рубль
|
0,6446
|
0,6404
|
0,7029
|
0,8151
|
0,0042
|
-0,0583
|
-0,1705
|
1 бразильский реал
|
0,3151
|
0,3094
|
0,3288
|
0,4101
|
0,0057
|
-0,0137
|
-0,0950
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1022
|
0,1011
|
0,1024
|
0,1118
|
0,0011
|
-0,0002
|
-0,0096
|
100 южнокорейских вон
|
0,1432
|
0,1436
|
0,1424
|
0,1403
|
-0,0004
|
0,0008
|
0,0029
|
1 чешская крона
|
0,0771
|
0,0777
|
0,0764
|
0,072
|
-0,0006
|
0,0007
|
0,0051
|
100 чилийских песо
|
0,2204
|
0,2189
|
0,2248
|
0,2356
|
0,0015
|
-0,0044
|
-0,0152
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
0,2492
|
0,2429
|
0,2374
|
-0,0003
|
0,0060
|
0,0115
|
1 датская крона
|
0,2719
|
0,2738
|
0,2688
|
0,2505
|
-0,0019
|
0,0031
|
0,0214
|
1 грузинский лари
|
0,553
|
0,553
|
0,5509
|
0,5763
|
0
|
0,0021
|
-0,0233
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
0
|
0,0026
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0227
|
0,0238
|
0
|
0,0006
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2744
|
2,2794
|
2,2056
|
2,067
|
-0,0050
|
0,0688
|
0,2074
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0116
|
0,0116
|
0,012
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1957
|
0,1975
|
0,1945
|
0,1731
|
-0,0018
|
0,0012
|
0,0226
|
1 швейцарский франк
|
1,8666
|
1,8867
|
1,8619
|
1,7164
|
-0,0201
|
0,0047
|
0,1502
|
1 израильский шекель
|
0,5058
|
0,5069
|
0,4996
|
0,481
|
-0,0011
|
0,0062
|
0,0248
|
1 канадский доллар
|
1,301
|
1,3068
|
1,2735
|
1,2765
|
-0,0058
|
0,0275
|
0,0245
|
1 кувейтский динар
|
5,5665
|
5,5716
|
5,5578
|
5,5911
|
-0,0051
|
0,0087
|
-0,0246
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0,0001
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0216
|
0,022
|
0,0242
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1125
|
0,1127
|
0,1119
|
-0,0004
|
-0,0006
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4098
|
0,41
|
0,4006
|
0,4042
|
-0,0002
|
0,0092
|
0,0056
|
1 мексиканский песо
|
0,0781
|
0,078
|
0,0772
|
0,0846
|
0,0001
|
0,0009
|
-0,0065
|
1 молдавская лея
|
0,1026
|
0,1021
|
0,1014
|
0,0957
|
0,0005
|
0,0012
|
0,0069
|
1 египетский фунт
|
0,1071
|
0,1071
|
0,1064
|
0,1027
|
0
|
0,0007
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,1938
|
0,1961
|
0,1878
|
0,1864
|
-0,0023
|
0,0060
|
0,0074
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4614
|
0,464
|
0,4538
|
0,4272
|
-0,0026
|
0,0076
|
0,0342
|
1 сингапурский доллар
|
1,2491
|
1,2526
|
1,2351
|
1,2238
|
-0,0035
|
0,0140
|
0,0253
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,42
|
2,4121
|
2,3915
|
2,3262
|
0,0079
|
0,0285
|
0,0938
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0579
|
0,058
|
0,0542
|
0
|
-0,0001
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1647
|
0,1647
|
0,1649
|
0,1756
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0616
|
0,0617
|
0,0616
|
0,0676
|
-0,0001
|
0
|
-0,0060
|
100 японских иен
|
1,6032
|
1,6075
|
1,6173
|
1,601
|
-0,0043
|
-0,0141
|
0,0022
|
1 новозеландский доллар
|
1,1527
|
1,1489
|
1,1294
|
1,0721
|
0,0038
|
0,0233
|
0,0806
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni