Манат подорожал по отношению к Евро

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 2 сентября установлен на уровне 1,7 и 2,024 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 2 сентября 2020 г.: 1 сентября 2020 г.: 2 августа 2020 г.: 2 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,024 2,0382 2,0003 1,868 -0,0142 0,0237 0,1560 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,0234 0,0254 0,0001 -0,0003 -0,0023 1 турецкая лира 0,2309 0,2318 0,2438 0,2912 -0,0009 -0,0129 -0,0603 1 австралийский доллар 1,2504 1,2581 1,2186 1,1435 -0,0077 0,0318 0,1069 1 аргентинский песо 0,0229 0,0229 0,0235 0,0286 0 -0,0006 -0,0057 1 белорусский рубль 0,6446 0,6404 0,7029 0,8151 0,0042 -0,0583 -0,1705 1 бразильский реал 0,3151 0,3094 0,3288 0,4101 0,0057 -0,0137 -0,0950 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1022 0,1011 0,1024 0,1118 0,0011 -0,0002 -0,0096 100 южнокорейских вон 0,1432 0,1436 0,1424 0,1403 -0,0004 0,0008 0,0029 1 чешская крона 0,0771 0,0777 0,0764 0,072 -0,0006 0,0007 0,0051 100 чилийских песо 0,2204 0,2189 0,2248 0,2356 0,0015 -0,0044 -0,0152 1 китайский юань 0,2489 0,2492 0,2429 0,2374 -0,0003 0,0060 0,0115 1 датская крона 0,2719 0,2738 0,2688 0,2505 -0,0019 0,0031 0,0214 1 грузинский лари 0,553 0,553 0,5509 0,5763 0 0,0021 -0,0233 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2168 0 0 0,0026 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0227 0,0238 0 0,0006 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,2744 2,2794 2,2056 2,067 -0,0050 0,0688 0,2074 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0116 0,0116 0,012 -0,0001 -0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1957 0,1975 0,1945 0,1731 -0,0018 0,0012 0,0226 1 швейцарский франк 1,8666 1,8867 1,8619 1,7164 -0,0201 0,0047 0,1502 1 израильский шекель 0,5058 0,5069 0,4996 0,481 -0,0011 0,0062 0,0248 1 канадский доллар 1,301 1,3068 1,2735 1,2765 -0,0058 0,0275 0,0245 1 кувейтский динар 5,5665 5,5716 5,5578 5,5911 -0,0051 0,0087 -0,0246 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0044 0,0001 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0218 0,0216 0,022 0,0242 0,0002 -0,0002 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1125 0,1127 0,1119 -0,0004 -0,0006 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4098 0,41 0,4006 0,4042 -0,0002 0,0092 0,0056 1 мексиканский песо 0,0781 0,078 0,0772 0,0846 0,0001 0,0009 -0,0065 1 молдавская лея 0,1026 0,1021 0,1014 0,0957 0,0005 0,0012 0,0069 1 египетский фунт 0,1071 0,1071 0,1064 0,1027 0 0,0007 0,0044 1 норвежская крона 0,1938 0,1961 0,1878 0,1864 -0,0023 0,0060 0,0074 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4614 0,464 0,4538 0,4272 -0,0026 0,0076 0,0342 1 сингапурский доллар 1,2491 1,2526 1,2351 1,2238 -0,0035 0,0140 0,0253 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,42 2,4121 2,3915 2,3262 0,0079 0,0285 0,0938 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0579 0,058 0,0542 0 -0,0001 0,0037 1 таджикский сомони 0,1647 0,1647 0,1649 0,1756 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0616 0,0617 0,0616 0,0676 -0,0001 0 -0,0060 100 японских иен 1,6032 1,6075 1,6173 1,601 -0,0043 -0,0141 0,0022 1 новозеландский доллар 1,1527 1,1489 1,1294 1,0721 0,0038 0,0233 0,0806

(Автор: Зейни Джафаров)

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