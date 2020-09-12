В Азербайджане проводится мониторинг работы аудиторов

БАКУ /Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана продолжает осуществлять соответствующие меры по борьбе с негативными явлениями в сфере услуг аудиторов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Комитет по контролю качества при Совете Палаты аудиторов.

По данным ведомства, несмотря на осуществляемые меры по повышению прозрачности на рынке аудиторских услуг и устранению недобросовестной конкуренции, качество услуг со стороны некоторых аудиторов - низкое, по причине несоблюдения этими структурами требований законодательства страны, международных стандартов аудита, а также кодекса профессиональной этики аудиторов. В результате, в последнее время увеличилось количество обращений от соответствующих государственных органов, бизнесменов и членов палаты аудиторов.

Учитывая все эти негативные моменты и неоднократные обращения в палату, комитет по контролю качества при Совете Палаты аудиторов, в соответствии с изменениями, внесенными в “правила по контролю качества аудиторских услуг” провёл мониторинг. В соответствии с результатами мониторинга, аудиторские организации и внешние аудиторы, будут отнесены к одной из четырех классификационных групп. В отношении же аудиторских организаций и независимых аудиторов с низкими показателями качества будут введены определенные ограничения.

Отметим, что основная задача аудиторской палаты Азербайджана состоит в организации работы аудиторской службы в стране с целью обеспечения точного и честного ведения финансового и бухгалтерского учета.

(Автор: Зейни Джафаров)

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