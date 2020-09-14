В Азербайджане в текущем году планируется создание группы страховых экспертов

БАКУ /Trend/ - Ассоциация страховщиков Азербайджана в текущем году планирует создание группы страховых экспертов.

Как сообщает Trend, об этом на мероприятии, посвященном новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), сказал советник исполнительного директора АСА Мамед Агаев.

Агаев отметил, что данная группа поможет клиентам выбрать страховую компанию и получить необходимую информацию.

“После создания группы, ожидается рост сборов в рамках различных видов страхования, в том числе за счет активизации банковского кредитования, страхования недвижимого имущества и сельскохозяйственного страхования», - сказал Агаев.

Отметим, что 14 сентября проходит мероприятие, посвященное новой концепции деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана и функции нового подхода к страхованию участников страхового рынка на фоне изменяющегося поведения клиентов в результате пандемии.

(Автор: Фидан Бабаева)