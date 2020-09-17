Азербайджан принял участие в заседании стран - членов CAREC

БАКУ /Trend/ - На 53-м ежегодном заседании Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР), начавшего свою работу в формате видео-конференции, состоялось заседание в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), в состав которой входит и Азербайджан, на тему “В условиях пандемии COVID-19: результаты и пути развития”, сообщает Trend со ссылкой на Минфин Азербайджана.

Согласно данным министерства, в заседании приняли участие министр финансов Азербайджана, член Совета руководителей АБР Самир Шарифов и заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

Сообщается, что на заседании состоялся обмен мнениями о поощрении регионального сотрудничества в период пандемии, об увеличении товарооборота между странами-членами, упрощении погранично-таможенных процедур и поддержке развития в пост-пандемический период.

Напомним, что программа CAREC, учрежденная в 2001 году, включает в себя 11 стран (Азербайджан, Афганистан, Китай, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и шесть многосторонних финансовых институтов (Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный Валютный Фонд, Программа развития ООН и Всемирный банк). Основной целью программы является достижение быстрого экономического развития и сокращения бедности посредством взаимного сотрудничества.

(Автор: Зейни Джафаров)

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