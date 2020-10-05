МФК продолжит поддержку реформ в Узбекистане, направленных на увеличение прямых иностранных инвестиций

БАКУ /Trend/ - МФК (Международная финансовая корпорация) увеличила участие частного сектора в экономике Узбекистана, предоставив кредиты на общую сумму в 60 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МФК.

Директор МФК по Европе и Центральной Азии Вибке Шлемер провела серию виртуальных встреч с руководством министерств, государственных агентств, Центрального банка Узбекистана и клиентских банков МФК, чтобы обсудить, как МФК может продолжать поддерживать Узбекистан в осуществлении экономических реформ.

В ходе встреч они обсудили способы дальнейшей поддержки экономических преобразований в стране путем развития частного сектора и привлечения инвестиций в ключевые секторы, включая банковское дело, химическую промышленность, хлопок, энергетику и телекоммуникации.

Делегация МФК также проинформировала руководство Узбекистана о ходе реализации программы корпорации в Узбекистане. В течение 2020 финансового года, закончившегося 30 июня, МФК помогла улучшить доступ к финансам для тысяч микро, малых и средних предприятий в Узбекистане, а также поддержала химический сектор страны и увеличила участие частного сектора в экономике, предоставив кредиты на общую сумму в 60 миллионов долларов.

МФК также сопровождала страну на пути экономических преобразований в рамках целевых консультационных проектов, к которым относится содействие, направленное на модернизацию и приватизацию государственных банков, а также преобразование хлопкового сектора с внедрением современных, устойчивых и ответственных методов производства.

Кроме того, МФК также помогла в дальнейшем развитии и диверсификации финансового рынка страны, расширении доступа к финансам и проведении пилотных сделок в области государственно-частного партнерства (ГЧП) в секторах энергетики и здравоохранения, стимулируя как капитал, так и международный опыт в узбекском частном секторе.

«Наши хорошие результаты в прошедшем финансовом году демонстрируют нашу твердую приверженность Узбекистану. Мы продолжим поддерживать реформы правительства, направленные на увеличение потоков прямых иностранных инвестиций и развитие частного сектора, а также помогать предприятиям справляться с экономическими последствиями пандемии COVID-19», - добавила она.

МФК, член Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. МФК действует более чем в 100 странах, используя капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2020 финансовом году МФК инвестировала 22 миллиарда долларов в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя возможности частного сектора для искоренения чрезвычайной бедности и повышения общего благосостояния.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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