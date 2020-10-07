Бакинская фондовая биржа провела очередное размещение облигаций ЦБА
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже седьмого октября 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов и со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.
Сообщается, что в ходе аукциона 14 инвесторами были представлены 24 заказа в ценовом диапазоне 99,49 маната (6,49 процента) - 99,53 маната (6,01 процента).
Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 725,9 миллиона манатов.
Дата погашения - четвертого ноября 2020 года.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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