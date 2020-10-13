Экономика простых вещей в Казахстане: бизнес получил кредиты на 380 млрд тенге

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев рассказал о реализации антикризисных программ в Казахстане, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК, передает Trend.

Так, по Программе «Экономика простых вещей», по данным на 9 октября, банки одобрили 450 заявок на 417 млрд тенге, выдан 661 заем на 380,4 млрд тенге.

«По Программе льготного кредитования субъектов МСБ, пострадавших от введения чрезвычайного положения, на 9 октября предпринимателями поданы 2275 заявок на сумму 563,9 млрд тенге, выданы 3887 заявок на 419,5 млрд тенге, из них 65,8 млрд тенге за счет денег, поступивших с погашения ранее выданных займов», - рассказал Ерболат Досаев.

Кредиты экономике с начала года увеличились на 2,4% (или на 328,2 млрд тенге), до 14,2 трлн тенге, на конец августа из-за роста долгосрочных кредитов на 3,1%, или 372,3 млрд тенге, до 12,2 трлн тенге. Краткосрочные кредиты уменьшились на 2,2%, или 44,2 млрд тенге, до 2,0 трлн тенге.

«Кредитный портфель бизнеса с начала года увеличился на 1,2%, до 7,3 трлн тенге. Ставка по тенговым кредитам бизнесу составила 11,9% в августе (11,9% в августе 2019 года), в т. ч. по краткосрочным кредитам – 11,6% (11,6%), снижение по долгосрочным кредитам до 12,8%, с 13,4% в августе» - рассказал он.