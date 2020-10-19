Предложение значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.
По данным ЦБА, 19 октября 2020 года был проведён очередной депозитный аукцион, на котором Центробанк Азербайджана привлек 150 миллионов манатов. Предложение в ходе аукциона составило 611,1 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона была составила 6,01 процента.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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