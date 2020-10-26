Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

Финансы 26 октября 2020 09:45 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

26 октября 2020 г.:

23 октября 2020 г.:

26 сентября 2020 г.:

26 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0117

2,0063

1,9837

1,8874

0,0054

0,0280

0,1243

1 российский рубль

0,0222

0,0222

0,0221

0,0266

0

0,0001

-0,0044

1 турецкая лира

0,213

0,2136

0,2233

0,2948

-0,0006

-0,0103

-0,0818

1 австралийский доллар

1,2096

1,2091

1,2016

1,159

0,0005

0,0080

0,0506

1 аргентинский песо

0,0218

0,0218

0,0225

0,0285

0

-0,0007

-0,0067

1 белорусский рубль

0,6706

0,6687

0,6527

0,8325

0,0019

0,0179

-0,1619

1 бразильский реал

0,3025

0,304

0,3085

0,4206

-0,0015

-0,0060

-0,1181

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1046

0,1048

0,1004

0,1157

-0,0002

0,0042

-0,0111

100 южнокорейских вон

0,1506

0,15

0,1452

0,1447

0,0006

0,0054

0,0059

1 чешская крона

0,0739

0,0737

0,0732

0,0737

0,0002

0,0007

0,0002

100 чилийских песо

0,2189

0,2183

0,2168

0,2347

0,0006

0,0021

-0,0158

1 китайский юань

0,2542

0,2544

0,2493

0,2404

-0,0002

0,0049

0,0138

1 датская крона

0,2703

0,2696

0,2665

0,2526

0,0007

0,0038

0,0177

1 грузинский лари

0,5272

0,5273

0,5132

0,5778

-0,0001

0,0140

-0,0506

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2193

0,2169

0

0,0001

0,0025

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0231

0,024

0

0

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2141

2,2204

2,169

2,183

-0,0063

0,0451

0,0311

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0114

0,0121

0

0,0002

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1939

0,1936

0,1869

0,1759

0,0003

0,0070

0,0180

1 швейцарский франк

1,8783

1,8732

1,8352

1,7121

0,0051

0,0431

0,1662

1 израильский шекель

0,5037

0,503

0,4891

0,4805

0,0007

0,0146

0,0232

1 канадский доллар

1,2922

1,293

1,2737

1,3005

-0,0008

0,0185

-0,0083

1 кувейтский динар

5,5632

5,5614

5,5496

5,5988

0,0018

0,0136

-0,0356

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0213

0,021

0,0219

0,024

0,0003

-0,0006

-0,0027

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1121

0,1122

0,0001

0,0003

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4081

0,4097

0,4079

0,406

-0,0016

0,0002

0,0021

1 мексиканский песо

0,0812

0,0809

0,0769

0,0889

0,0003

0,0043

-0,0077

1 молдавская лея

0,0999

0,0997

0,1012

0,0974

0,0002

-0,0013

0,0025

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1079

0,1053

0,0001

0,0003

0,0029

1 норвежская крона

0,1833

0,1833

0,1792

0,1858

0

0,0041

-0,0025

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4409

0,4382

0,436

0,4411

0,0027

0,0049

-0,0002

1 сингапурский доллар

1,251

1,2519

1,2363

1,2464

-0,0009

0,0147

0,0046

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4133

2,4117

2,387

2,341

0,0016

0,0263

0,0723

1 тайваньский доллар

0,0594

0,0593

0,0581

0,0556

0,0001

0,0013

0,0038

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1754

0

-0,0002

-0,0110

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0601

0,0601

0,068

-0,0001

-0,0001

-0,0080

100 японских иен

1,6207

1,6238

1,6131

1,5646

-0,0031

0,0076

0,0561

1 новозеландский доллар

1,1362

1,1335

1,116

1,0826

0,0027

0,0202

0,0536

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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