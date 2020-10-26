Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 26 октября 2020 г.: 23 октября 2020 г.: 26 сентября 2020 г.: 26 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0117 2,0063 1,9837 1,8874 0,0054 0,0280 0,1243 1 российский рубль 0,0222 0,0222 0,0221 0,0266 0 0,0001 -0,0044 1 турецкая лира 0,213 0,2136 0,2233 0,2948 -0,0006 -0,0103 -0,0818 1 австралийский доллар 1,2096 1,2091 1,2016 1,159 0,0005 0,0080 0,0506 1 аргентинский песо 0,0218 0,0218 0,0225 0,0285 0 -0,0007 -0,0067 1 белорусский рубль 0,6706 0,6687 0,6527 0,8325 0,0019 0,0179 -0,1619 1 бразильский реал 0,3025 0,304 0,3085 0,4206 -0,0015 -0,0060 -0,1181 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1046 0,1048 0,1004 0,1157 -0,0002 0,0042 -0,0111 100 южнокорейских вон 0,1506 0,15 0,1452 0,1447 0,0006 0,0054 0,0059 1 чешская крона 0,0739 0,0737 0,0732 0,0737 0,0002 0,0007 0,0002 100 чилийских песо 0,2189 0,2183 0,2168 0,2347 0,0006 0,0021 -0,0158 1 китайский юань 0,2542 0,2544 0,2493 0,2404 -0,0002 0,0049 0,0138 1 датская крона 0,2703 0,2696 0,2665 0,2526 0,0007 0,0038 0,0177 1 грузинский лари 0,5272 0,5273 0,5132 0,5778 -0,0001 0,0140 -0,0506 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2193 0,2169 0 0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0231 0,024 0 0 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2141 2,2204 2,169 2,183 -0,0063 0,0451 0,0311 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1939 0,1936 0,1869 0,1759 0,0003 0,0070 0,0180 1 швейцарский франк 1,8783 1,8732 1,8352 1,7121 0,0051 0,0431 0,1662 1 израильский шекель 0,5037 0,503 0,4891 0,4805 0,0007 0,0146 0,0232 1 канадский доллар 1,2922 1,293 1,2737 1,3005 -0,0008 0,0185 -0,0083 1 кувейтский динар 5,5632 5,5614 5,5496 5,5988 0,0018 0,0136 -0,0356 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0213 0,021 0,0219 0,024 0,0003 -0,0006 -0,0027 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1121 0,1122 0,0001 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4081 0,4097 0,4079 0,406 -0,0016 0,0002 0,0021 1 мексиканский песо 0,0812 0,0809 0,0769 0,0889 0,0003 0,0043 -0,0077 1 молдавская лея 0,0999 0,0997 0,1012 0,0974 0,0002 -0,0013 0,0025 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1079 0,1053 0,0001 0,0003 0,0029 1 норвежская крона 0,1833 0,1833 0,1792 0,1858 0 0,0041 -0,0025 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4409 0,4382 0,436 0,4411 0,0027 0,0049 -0,0002 1 сингапурский доллар 1,251 1,2519 1,2363 1,2464 -0,0009 0,0147 0,0046 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4133 2,4117 2,387 2,341 0,0016 0,0263 0,0723 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0593 0,0581 0,0556 0,0001 0,0013 0,0038 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1754 0 -0,0002 -0,0110 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0601 0,0601 0,068 -0,0001 -0,0001 -0,0080 100 японских иен 1,6207 1,6238 1,6131 1,5646 -0,0031 0,0076 0,0561 1 новозеландский доллар 1,1362 1,1335 1,116 1,0826 0,0027 0,0202 0,0536

(Автор: Зейни Джафаров)

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