Манат подешевел к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0117 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
26 октября 2020 г.:
|
23 октября 2020 г.:
|
26 сентября 2020 г.:
|
26 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0117
|
2,0063
|
1,9837
|
1,8874
|
0,0054
|
0,0280
|
0,1243
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,0222
|
0,0221
|
0,0266
|
0
|
0,0001
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,213
|
0,2136
|
0,2233
|
0,2948
|
-0,0006
|
-0,0103
|
-0,0818
|
1 австралийский доллар
|
1,2096
|
1,2091
|
1,2016
|
1,159
|
0,0005
|
0,0080
|
0,0506
|
1 аргентинский песо
|
0,0218
|
0,0218
|
0,0225
|
0,0285
|
0
|
-0,0007
|
-0,0067
|
1 белорусский рубль
|
0,6706
|
0,6687
|
0,6527
|
0,8325
|
0,0019
|
0,0179
|
-0,1619
|
1 бразильский реал
|
0,3025
|
0,304
|
0,3085
|
0,4206
|
-0,0015
|
-0,0060
|
-0,1181
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1046
|
0,1048
|
0,1004
|
0,1157
|
-0,0002
|
0,0042
|
-0,0111
|
100 южнокорейских вон
|
0,1506
|
0,15
|
0,1452
|
0,1447
|
0,0006
|
0,0054
|
0,0059
|
1 чешская крона
|
0,0739
|
0,0737
|
0,0732
|
0,0737
|
0,0002
|
0,0007
|
0,0002
|
100 чилийских песо
|
0,2189
|
0,2183
|
0,2168
|
0,2347
|
0,0006
|
0,0021
|
-0,0158
|
1 китайский юань
|
0,2542
|
0,2544
|
0,2493
|
0,2404
|
-0,0002
|
0,0049
|
0,0138
|
1 датская крона
|
0,2703
|
0,2696
|
0,2665
|
0,2526
|
0,0007
|
0,0038
|
0,0177
|
1 грузинский лари
|
0,5272
|
0,5273
|
0,5132
|
0,5778
|
-0,0001
|
0,0140
|
-0,0506
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2169
|
0
|
0,0001
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2141
|
2,2204
|
2,169
|
2,183
|
-0,0063
|
0,0451
|
0,0311
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1939
|
0,1936
|
0,1869
|
0,1759
|
0,0003
|
0,0070
|
0,0180
|
1 швейцарский франк
|
1,8783
|
1,8732
|
1,8352
|
1,7121
|
0,0051
|
0,0431
|
0,1662
|
1 израильский шекель
|
0,5037
|
0,503
|
0,4891
|
0,4805
|
0,0007
|
0,0146
|
0,0232
|
1 канадский доллар
|
1,2922
|
1,293
|
1,2737
|
1,3005
|
-0,0008
|
0,0185
|
-0,0083
|
1 кувейтский динар
|
5,5632
|
5,5614
|
5,5496
|
5,5988
|
0,0018
|
0,0136
|
-0,0356
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0213
|
0,021
|
0,0219
|
0,024
|
0,0003
|
-0,0006
|
-0,0027
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1121
|
0,1122
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4081
|
0,4097
|
0,4079
|
0,406
|
-0,0016
|
0,0002
|
0,0021
|
1 мексиканский песо
|
0,0812
|
0,0809
|
0,0769
|
0,0889
|
0,0003
|
0,0043
|
-0,0077
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,0997
|
0,1012
|
0,0974
|
0,0002
|
-0,0013
|
0,0025
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1053
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,1833
|
0,1833
|
0,1792
|
0,1858
|
0
|
0,0041
|
-0,0025
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4409
|
0,4382
|
0,436
|
0,4411
|
0,0027
|
0,0049
|
-0,0002
|
1 сингапурский доллар
|
1,251
|
1,2519
|
1,2363
|
1,2464
|
-0,0009
|
0,0147
|
0,0046
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4133
|
2,4117
|
2,387
|
2,341
|
0,0016
|
0,0263
|
0,0723
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0593
|
0,0581
|
0,0556
|
0,0001
|
0,0013
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0110
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0601
|
0,0601
|
0,068
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0080
|
100 японских иен
|
1,6207
|
1,6238
|
1,6131
|
1,5646
|
-0,0031
|
0,0076
|
0,0561
|
1 новозеландский доллар
|
1,1362
|
1,1335
|
1,116
|
1,0826
|
0,0027
|
0,0202
|
0,0536
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni