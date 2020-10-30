Программы бизнес-кредитов могут быть расширены - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - Расширение программ поддержки предпринимателей в связи с ограничительными мерами в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 является ближайшей перспективой. Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов в ходе онлайн пресс-конференции.

По словам Рустамова, данные шаги будут синхронизированы с действиями правительства Азербайджана.

Также глава Центробанка подчеркнул, что меры пруденциального смягчения, определенные ЦБА в связи с пандемией коронавруса (COVID-19), первоначально были предусмотрены до конца сентября, но позже были продлены до конца текущего года. На реструктуризацию кредитов подано заявок на сумму 1,4 миллиарда манатов.

Относительно бизнес-кредитов, Рустамов заявил, что на данный момент подано 20 тысяч заявок, из них 88 процентов выполнено. Также, планируется и в предстоящий период поддерживать бизнес. По потребительским кредитам существует 31 тысяча заявок на общую сумму 111 миллионов манатов, из них 87 процентов (96 миллионов манатов) уже выполнены. По ипотечным кредитам подано 1 800 заявок на общую сумму 103 миллиона манатов.

Отметим, что сегодня была проведена онлайн пресс-конференция Центрального банка Азербайджана, посвященная решению правления Центробанка о параметрах процентного коридора.

(Автор: Зейни Джафаров)

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