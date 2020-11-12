Оккупационная политика Армении нанесла значительный ущерб страховому рынку Азербайджана - АСА

БАКУ /Trend/ - Аналитическая исследовательская группа Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) исследовала страховой потенциал оккупированных территорий Азербайджана. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении АСА.

По данным ассоциации, азербайджанские территории, находившиеся под армянской оккупацией около 30 лет, имеют большой потенциал, как в каждой экономической сфере, так и в страховом секторе. За указанный период оккупация 20 процентов азербайджанских территорий нанесла значительный ущерб страховому сектору.

Таким образом, за весь 1993 год, то есть до даты оккупации, а также за счет жилых и нежилых объектов, полностью разрушенных армянскими вандалами, азербайджанский страховой рынок мог бы обеспечить сборы до 4,98 миллионов манатов по обязательному страхованию недвижимости, а за 30 лет оккупации -149,55 миллионов манатов.

Это только материальные средства по обязательному страхованию недвижимости. Если учитывать страхование грузов, страхование личного имущества граждан, а также страхование линий электропередач, газовых, водных коммуникаций, страхование сельского хозяйства, страхование автомобилей, страхование ирригационных систем, то ущерб, нанесенный 30-летней армянской оккупацией страховому рынку Азербайджана составляет около одного миллиарда манатов.

Как сообщили в АСА, в результате интенсивной работы ассоциации и каждого участника страхового рынка будет достигнуто скорейшее восстановление этих потерь для развития экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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