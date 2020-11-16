Предложение банков втрое превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, депозитный аукцион был проведен 16 ноября 2020 года и предложение со стороны банков на аукционе превысило спрос более чем в три раза, достигнув 758,3 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,01 процента.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.

(Редактор: Натаван Эфендиева)