Золото на минувшей неделе подешевело (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 47,09 манатов (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3195,5688 манатов, что на 0,5 процентов меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
9 ноября
|
3292,44
|
16 ноября
|
3222,44
|
10 ноября
|
3198,98
|
17 ноября
|
3210,82
|
11 ноября
|
3196,51
|
18 ноября
|
3195,58
|
12 ноября
|
3179
|
19 ноября
|
3173,654
|
13 ноября
|
3192,13
|
20 ноября
|
3175,35
|
Средняя стоимость за неделю
|
3211,812
|
Средняя стоимость за неделю
|
3195,5688
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,46 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,6823 маната, что на 0,3 процентов больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
9 ноября
|
42,747
|
16 ноября
|
42,5335
|
10 ноября
|
41,2038
|
17 ноября
|
42,063
|
11 ноября
|
41,4348
|
18 ноября
|
41,6241
|
12 ноября
|
41,2209
|
19 ноября
|
41,1173
|
13 ноября
|
41,2121
|
20 ноября
|
41,0735
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,564
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,6823
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 89,98 манатов (5,9 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1584,221 манатов, что на 5,5 процентов больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
9 ноября
|
1516,6
|
16 ноября
|
1537,46
|
10 ноября
|
1485,98
|
17 ноября
|
1576,5
|
11 ноября
|
1511,86
|
18 ноября
|
1582,63
|
12 ноября
|
1479,02
|
19 ноября
|
1597,074
|
13 ноября
|
1512,22
|
20 ноября
|
1627,44
|
Средняя стоимость за неделю
|
1501,136
|
Средняя стоимость за неделю
|
1584,221
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 15,81 манатов (0,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3968,128 манатов, что на 3,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
9 ноября
|
4077,64
|
16 ноября
|
3987,72
|
10 ноября
|
4234,24
|
17 ноября
|
3968,83
|
11 ноября
|
4197,59
|
18 ноября
|
3949,42
|
12 ноября
|
4013,02
|
19 ноября
|
3962,76
|
13 ноября
|
3997,71
|
20 ноября
|
3971,91
|
Средняя стоимость за неделю
|
4104,04
|
Средняя стоимость за неделю
|
3968,128
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni