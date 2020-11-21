Золото на минувшей неделе подешевело (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 47,09 манатов (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3195,5688 манатов, что на 0,5 процентов меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 9 ноября 3292,44 16 ноября 3222,44 10 ноября 3198,98 17 ноября 3210,82 11 ноября 3196,51 18 ноября 3195,58 12 ноября 3179 19 ноября 3173,654 13 ноября 3192,13 20 ноября 3175,35 Средняя стоимость за неделю 3211,812 Средняя стоимость за неделю 3195,5688

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,46 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,6823 маната, что на 0,3 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 9 ноября 42,747 16 ноября 42,5335 10 ноября 41,2038 17 ноября 42,063 11 ноября 41,4348 18 ноября 41,6241 12 ноября 41,2209 19 ноября 41,1173 13 ноября 41,2121 20 ноября 41,0735 Средняя стоимость за неделю 41,564 Средняя стоимость за неделю 41,6823

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подорожала на 89,98 манатов (5,9 процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1584,221 манатов, что на 5,5 процентов больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 9 ноября 1516,6 16 ноября 1537,46 10 ноября 1485,98 17 ноября 1576,5 11 ноября 1511,86 18 ноября 1582,63 12 ноября 1479,02 19 ноября 1597,074 13 ноября 1512,22 20 ноября 1627,44 Средняя стоимость за неделю 1501,136 Средняя стоимость за неделю 1584,221

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 15,81 манатов (0,4 процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 3968,128 манатов, что на 3,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 9 ноября 4077,64 16 ноября 3987,72 10 ноября 4234,24 17 ноября 3968,83 11 ноября 4197,59 18 ноября 3949,42 12 ноября 4013,02 19 ноября 3962,76 13 ноября 3997,71 20 ноября 3971,91 Средняя стоимость за неделю 4104,04 Средняя стоимость за неделю 3968,128

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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