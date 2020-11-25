Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось до 9

Финансы 25 ноября 2020 16:14 (UTC+04:00)
Количество членов Бакинской фондовой биржи увеличилось до 9

БАКУ /Trend/ - ОАО «Инвестиционная компания MFX-Trading» принята в члены Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации биржи, таким образом, число членов БФБ достигло девяти.

Отметим, что уставный капитал ОАО "Инвестиционная компания MFX-Trading" составляет 500 тысяч манатов. Председателем правления компании назначен Захир Абдуллаев.

В январе-октябре 2020 года общий объем операций по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 1,75 миллиард манатов.

Всего за данный период было осуществлено 2172 сделки. Из них 2043 операции (94,1 процента) на сумму 1,5 миллиарда манатов пришлись на вторичный рынок. В частности, было продано 1650 акций на сумму 29,7 миллионов манатов и 393 облигации на сумму 1,45 миллиарда манатов. Также, 87 сделок или 4,3 процента от всех операций на вторичном рынке пришлись на продажу ипотечных облигаций в размере 1,43 миллиарда манатов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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