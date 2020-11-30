Предложение банков вчетверо превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 200 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, депозитный аукцион был проведен 30 ноября 2020 года, предложение со стороны банков превысило спрос почти в четыре раза, достигнув 772,5 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,01 процента.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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